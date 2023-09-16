В России возник дефицит антидепрессанта "Прозак"

В аптеках России почти не осталось антидепрессанта "Прозак". Минздрав заверяет, что поставки "Прозака" не прекращались, а в случае нехватки советует аналоги.

По данным онлайн-агрегатора аптек "Мегаптека" (видит ассортимент крупных сетей, в том числе "Ригла", "Апрель", "Эркафарм", "Планета здоровья", "Вита", "Диалог", "Аптеки плюс", "Фармленд"), 15 сентября "Прозак" был доступен лишь в четырех из почти 2,4 тыс. подключенных к сервису точек в Москве, уточняет РБК.

Отсутствие препарата подтвердили и фармацевты четырех московских аптек сетей "Столички", "Здоров.ру", "Еаптека" и "Диалог". Лекарства нет на складе, последняя поставка была в июне и когда будет следующая, неизвестно. Препарат производит американская Elli Lilly, весной объявившая об уходе из России.