16 Сентября 2023
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Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

Махонин поздравил Краснокамск с 85-летием

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил Краснокамск с 85-летием.

По словам губернатора, за эти годы Краснокамск прошел большой путь развития – от рабочего поселка до крупной промышленной территории. Начался город со строительства Камского бумкомбината, тогда же в этих краях нашли нефть. Это во многом определило судьбу Краснокамска и его жителей. В годы Великой Отечественной войны город снабжал фронт нефтью, именно на Краснокамском Гознаке делали ордена и медали. Сегодня город бережно хранит свои традиции, чествует трудовые династии, продолжает развиваться и расти.

"Вместе с жителями работаем над тем, чтобы Краснокамск становился еще более комфортным и благоустроенным. Строим и ремонтируем школы и детские сады, спортивные объекты, дороги, городские парки и скверы", - написал Махонин в своем telegram-канале.

Напомним, в 2020 г. Пермь и Краснокамск связало "наземное метро". Мнение жителей об этом опубликовано в этом материале.

Теги: Краснокамск, Дмитрйи Махонин, поздравление


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