16 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

РЖД нужны тысяча локомотивов ежегодно

Потребность в новых локомотивах на железнодорожную сеть РФ для осуществления грузового движения с 2025 г. может составить более 1 тыс. единиц ежегодно.

Замдиректора департамента управления бизнес-блоком "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" АО "РЖД" Сергей Галкин во время круглого стола "Увеличение провозных возможностей железной дороги для использования потенциала портов Ванино" сообщил, что из-за общей экономической ситуации подрядчик, который поставляет подвижной состав, выдвинул дополнительные условия для наращивания производства, пишет ТАСС. Кроме того, контракты будущих периодов на поставку будут переоцениваться.

Напомним, летом в Екатеринбурге на выставке "Иннопром" представили полностью российскую "Ласточку". Она отличается не только локализацией, но и конструктивными новинками – количеством дверей, наличием кондиционеров, более современным экстерьером.

Теги: РЖД, локомотив, поставки


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