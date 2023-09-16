Депутат Госдумы Сокол "переводится" в Хакасию

Депутат Госдумы Сергей Сокол после ухода из нижней палаты парламента продолжит работу в Хакасии.

"В последнее дни получаю очень много вопросов: правда ли, что я буду работать в Хакасии? Правда ли, что есть шанс начать менять жизнь в республике к лучшему? Правда. Все – в наших руках. В прямом и переносном смысле этого слова. Я обещал, что остаюсь жить и работать в республике. И свое слово сдержу. Я принял решение и направил в Госдуму заявление о сложении полномочий", - написал Сокол в своем telegram-канале, уточнив, что в понедельник, 18 сентября, возвращается к работе.

Напомним, ранее Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. По словам политика, на днях он попал в больницу с осложнениями после июльской операции.