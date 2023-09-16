Аграрии Владимирской области уже собрали более 80 процентов всех зерновых

Накануне на брифинге и.о. министра сельского хозяйства Владимирской области Сергея Лукьянова рассказал о предварительных итогах уборочной кампании текущего года и планах на следующий период.

Уборочная кампания стартовала в регионе 1 августа, на неделю позже срока – в связи с погодными условиями. Год нетипичный, посевная началась раньше обычного на три недели. На сегодняшний день в регионе продолжается активная уборка зерновых и зернобобовых культур, собрано уже порядка 80 процентов всех зерновых. При этом в бункерном весе намолочено 253,4 тысячи тонн зерна, при средней урожайности 34,6 центнера с гектара. Скоро начнётся уборка кукурузы на зерно.

Результаты неплохие, урожайность выше среднемноголетних значений и намного выше урожая прошлого года. Особо ценная культура – пшеница – тоже убрана на 80 процентов. Традиционными лидерами по сбору зерновых являются сельхозпредприятия Суздальского района, результат которых – в среднем 44,6 ц/га. За ними следуют аграрии Юрьев-Польского района с результатом 36,8 ц/га и Муромского района – 37,7 ц/га.

«Сейчас самая активная пора для нас: около 30 единиц техники и порядка 40 человек работают в полях. Этот год выдался урожайным, убираем пшеницу, ячмень, горох. Осталось убрать овёс и гречиху. Средняя урожайность – 6 тонн зерна с гектара. Этот показатель лучше прошлогодних, в основном, благодаря погодным условиям: было достаточно влаги. Технологии позволяют нам получать краснодарский уровень урожайности», – отметил главный агроном суздальского сельхозпредприятия «Тарбаево» Владимир Бобаченко.

«Если в прошлом году помешала засуха, то в этом году мы довольны урожаем. В рамках уборочной кампании сталкиваемся всё же с погодными неурядицами, когда дожди не дают собирать пшеницу нужной нам влажности, зерно приходится подсушивать, из-за этого чуть меньше зерна пойдёт на посадку, но увеличится фураж», – рассказал генеральный директор ООО «МИП «Верхневолжский селекционно-семеноводческий центр» Юрий Бровтман.

В хозяйствах отмечают тревожную тенденцию последних недель на рост цен на ГСМ. Тем не менее сельхозпроизводителям, которые пользуются региональными мерами поддержки, удаётся балансировать в меняющихся условиях, речи о срыве кампании не идёт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области.

Сергей Лукьянов пояснил, что подобная ситуация с топливом – по всей стране, и особенно она затронула южные регионы: «Сейчас региональный экономический блок и министерство сельского хозяйства прорабатывают оперативные меры, которые позволят аграриям не уйти в минус, успешно завершить уборку урожая».

Ожидается хороший урожай картофеля. Уже собрано около трети с 3,7 тысяч гектаров.

«Продолжается работа по заготовке кормов для общественного животноводства. Заготовлено 26,5 тысяч тонн сена, 603 тысячи тонн сенажа, 48 тысяч тонн соломы и 219 тысяч тонн силоса. Это больше уровня прошлого года значительно, поэтому мы рассчитываем на хорошую обеспеченность кормами», – рассказал Сергей Лукьянов.

И.о. министра затронул и тему подготовки региона новому сельскохозяйственному сезону 2024 года: «В этом году мы рассчитываем направить на отрасль сельского хозяйства средства в размере 1,6 млрд рублей. Около 80 процентов финансирования этого года мы уже отдали на разные направления. Такой уровень мы должны сохранить и на следующий год. Хотелось бы нарастить финансирование, чтобы ещё больше поддержать сельхозпроизводителей. Направили свои предложения в Минфин», – сообщил Сергей Лукьянов.