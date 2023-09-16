16 Сентября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Аграрии Владимирской области уже собрали более 80 процентов всех зерновых

Накануне на брифинге  и.о. министра сельского хозяйства Владимирской области Сергея Лукьянова рассказал  о предварительных  итогах уборочной кампании текущего года и планах на следующий период. 

Уборочная кампания стартовала в регионе 1 августа, на неделю позже срока – в связи с погодными условиями. Год нетипичный, посевная началась раньше обычного на три недели. На сегодняшний день в регионе продолжается активная уборка зерновых и зернобобовых культур, собрано уже порядка 80 процентов всех зерновых. При этом в бункерном весе намолочено 253,4 тысячи тонн зерна, при средней урожайности 34,6 центнера с гектара.  Скоро начнётся уборка кукурузы на зерно. 

Результаты неплохие, урожайность выше среднемноголетних значений и намного выше урожая прошлого года. Особо ценная культура – пшеница – тоже убрана на 80 процентов. Традиционными лидерами по сбору зерновых являются сельхозпредприятия Суздальского района, результат которых – в среднем 44,6 ц/га. За ними следуют аграрии Юрьев-Польского района с результатом 36,8 ц/га и Муромского района – 37,7 ц/га.

поле, сельское хозяйство, апк, уборочная кампания(2023)|Фото: avo.ru

«Сейчас самая активная пора для нас: около 30 единиц техники и порядка 40 человек работают в полях. Этот год выдался урожайным, убираем пшеницу, ячмень, горох. Осталось убрать овёс и гречиху. Средняя урожайность – 6 тонн зерна с гектара. Этот показатель лучше прошлогодних, в основном, благодаря погодным условиям: было достаточно влаги. Технологии позволяют нам получать краснодарский уровень урожайности», – отметил главный агроном суздальского сельхозпредприятия «Тарбаево» Владимир Бобаченко.

«Если в прошлом году помешала засуха, то в этом году мы довольны урожаем. В рамках уборочной кампании сталкиваемся всё же с погодными неурядицами, когда дожди не дают собирать пшеницу нужной нам влажности, зерно приходится подсушивать, из-за этого чуть меньше зерна пойдёт на посадку, но увеличится фураж», – рассказал генеральный директор ООО «МИП «Верхневолжский селекционно-семеноводческий центр» Юрий Бровтман. 

В хозяйствах отмечают тревожную тенденцию последних недель на рост цен на ГСМ. Тем не менее сельхозпроизводителям, которые пользуются региональными мерами поддержки, удаётся балансировать в меняющихся условиях, речи о срыве кампании не идёт,  сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области. 

уборочная кампания, урожай зерна(2023)|Фото: avo.ru

Сергей Лукьянов пояснил, что подобная ситуация с топливом – по всей стране, и особенно она затронула южные регионы: «Сейчас региональный экономический блок и министерство сельского хозяйства прорабатывают оперативные меры, которые позволят аграриям не уйти в минус, успешно завершить уборку урожая».
Ожидается хороший урожай картофеля. Уже собрано около трети с 3,7 тысяч гектаров. 

«Продолжается работа по заготовке кормов для общественного животноводства.  Заготовлено 26,5 тысяч тонн сена, 603 тысячи тонн сенажа, 48 тысяч тонн соломы и 219 тысяч тонн силоса. Это больше уровня прошлого года значительно, поэтому мы рассчитываем на хорошую обеспеченность кормами», – рассказал Сергей Лукьянов.

И.о. министра затронул и тему подготовки региона новому сельскохозяйственному сезону 2024 года: «В этом году мы рассчитываем направить на отрасль сельского хозяйства средства в размере 1,6 млрд рублей. Около 80 процентов финансирования этого года мы уже отдали на разные направления. Такой уровень мы должны сохранить и на следующий год. Хотелось бы нарастить финансирование, чтобы ещё больше поддержать сельхозпроизводителей. Направили свои предложения в Минфин», – сообщил Сергей Лукьянов.

Теги: уборочная кампания, зерновые, рост цен на гсм, уборка зерновых, год урожайный


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