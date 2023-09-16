Умер звезда сериала "Солдаты" Вячеслав Гришенчин

В московском Театре на Юго-Западе сообщили о смерти артиста учреждения, актера Вячеслава Гришечкина.

"Вячеслав Германович служил в Театре на Юго-Западе с момента его основания и вместе с народным артистом России Валерием Беляковичем был основателем его знаменитого коллектива. Искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Германовича. О времени и месте прощания станет известно позднее", - написал в группе театра "ВКонтакте".

Артист театра Антон Белов высказался о смерти актера.

"Вячеслав Германович, родной. Покойся с миром. Один из основателей нашего дома. Спасибо за великий вклад в статус, в развитие и имя нашего театра. Так я и не успел влететь в твои антрепризы. Боль, печаль, навсегда в сердце", - написал Белов на своей странице "ВКонтакте".

Гришечкину шел 62-й год. Одной из самых известных его ролей был персонаж сериала "Солдаты" майор (позже – подполковник, полковник) Староконь. Гришечкин исполнил более 30 ролей в Театре на Юго-Западе. В его арсенале – Хлестаков в "Ревизоре", Тарелкин в "Смерти Тарелкина", Бургомистр в "Драконе", Подсекальников в "Самоубийце", Король Людовик в "Мольере", Меркуцио в "Ромео и Джульетте", Жевакин в "Женитьбе", Барон в "На дне" и многие другие персонажи классических и современных произведений.