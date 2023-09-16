В Детской школе искусств имени В.М.Фирсовой в Суздале завершилась реконструкция, начались занятия

15 сентября после завершения больших ремонтно-реставрационных работ в Суздале снова распахнула двери для более 200 талантливых детей Детская школа искусств им. В.М. Фирсовой.

В торжественной церемонии открытия обновлённой ДШИ приняли участие заместитель Губернатора Владимир Куимов, министр культуры региона Ольга Демина, глава администрации Суздальского района Алексей Сараев, исполнительный директор Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой Елена Ладыгина, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

«Постройка XIX века! До реконструкции был очень серьёзный износ и самого здания, и сетей, и оборудования. В ходе ремонтно-реставрационных работ выявлялись новые обстоятельства, приходилось вносить изменения в проектную документацию, и я очень благодарен «Владреставрации» за ответственный подход к работе. Перед проектировщиками и реставраторами стояла непростая задача – приспособить объект культурного наследия к требованиям и стандартам, предъявляемым к современным учебным заведениям, создать максимально комфортные условия для работы с музыкальными инструментами, решить вопросы по акустике, приспособить помещения для занятий музыкой, графикой. Все получилось очень достойно», - отметил Владимир Куимов.

Реконструкция здания школы проводилась в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Суздаля. Проведение работ стало возможным благодаря субсидии в 76 млн рублей, выделенной из областного бюджета по программе «Развитие культуры». Кроме того, по нацпроекту «Культура» ДШИ получила 2,3 млн рублей на новые музыкальные инструменты, оборудование, учебно-методические пособия. На софинансирование мероприятий по ремонту и оснащению школы из бюджета Суздальского района было направлено более 20 млн рублей.

«Большое спасибо Правительству Владимирской области, Губернатору Александру Авдееву, вице-губернатору Владимиру Куимову за поддержку этого проекта. Без помощи региона мы никогда бы не отремонтировали и не оснастили на таком высоком уровне нашу замечательную школу искусств», – подчеркнул Алексей Сараев.

«Мы получили огромный подарок, всё просто сказочно, условия великолепные. Преподавателям будет комфортно работать, а детям – заниматься. Надеюсь, что в этих условиях наши ученики смогут добиваться ещё больших творческих успехов», – поделилась директор ДШИ им. В.М.Фирсовой Инна Титова.

В конце года планируется завершить ремонтно-реставрационные работы соседнего здания, в котором располагается Центр дополнительного образования «Исток», и тогда в городе появится целый детский культурно-образовательный квартал.

Подарок к торжеству и к 1000-летию Суздаля приготовил Фонд «Новые имена». Сверх обычной квоты для учащихся ДШИ им.Фирсовой выделена дополнительная стипендия. Елена Ладыгина рассказала, что первая летняя школа «Новые имена», в которой тогда занимался её нынешний президент – знаменитый пианист Денис Мацуев, проходила в 1992 году в ДШИ им.В.М.Фирсовой. С тех пор Фонд и ДШИ дружат уже более 30 лет. В честь открытия школы после ренованции стипендиаты «Новых имен» дали концерт в её обновлённых стенах.