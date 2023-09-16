В Азербайджане собрались заключить мирный договор с Арменией

Азербайджан до сих пор рассчитывает на заключение мирного договора с Арменией до конца года.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил ТАСС, что власти страны призывают армянское политическое руководство сделать главный шаг – официально, своей подписью под мирным договором, зафиксировать признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион нашей республики, и обязаться воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны в будущем. Он уточнил: важно, чтобы Армения отказалась от политики финансирования сепаратизма в Азербайджане.

Своими мыслями Гаджиев поделился на фоне двух заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Во-первых, он сказал, что из-за конфликта на Украине "Ереван больше не может доверять Москве как гаранту безопасности, несмотря на риск возобновления открытого конфликта с Азербайджаном". Во-вторых, Пашинян считает, что российский контингент миротворцев не справился с задачей в Нагорном Карабахе.

Напомним, 22 мая 2023 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он отметил, что "вопросы прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должны быть обсуждены в формате переговоров Баку-Степанакерт". 31 августа в Азербайджане заявили о возможном открытии Лачинской дороги. В сентябре Пашинян выразил готовность провести экстренные обсуждения с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым для деэскалации ситуации на границе.