Масштабный строительный форум «Дом себе» состоялся во Владимире

Накануне в гостиничном комплексе «Владимир» состоялось открытие строительного форума «Дом себе». Участие в мероприятии приняли первый заместитель Губернатора Александр Ремига, министр предпринимательства и туризма области Юлия Бояркина, представители строительного бизнеса 33-го региона.

«Со стороны региональной власти уделяется особое внимание строительной отрасли. Губернатор Александр Авдеев ставит задачу по приведению коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры в порядок во всех районах Владимирской области. Комфортная городская среда невозможна без строительства многоквартирных домов, без индивидуального жилищного строительства. На сегодняшний день в строительной сфере задействовано более 4000 предприятий. Уверен, что этот отраслевой форум позволит специалистам обсудить современные задачи, обменятся опытом, наладить взаимодействие», - подчеркнул Александр Ремига.

В рамках форума состоялось пленарное заседание на тему «Государственная поддержка строительной отрасли в современных условиях», где обсудили существующие меры и развитие механизмов поддержки. В первую очередь, благодаря возможностям нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и центров «Мой Бизнес». В регионе действуют три подразделения: Бизнес-инкубатор, предоставляющий услуги для начинающего бизнеса, региональный Центр инжиниринга, который оказывает информационно-консалтинговые услуги и Центр поддержки, который помогает с продвижением продукта.

«Это первый форум, который мы проводим в данном формате. Для предпринимателей это открытая площадка, где они могут обсудить новые идеи, узнать о мерах поддержки. Запланированы тематические круглые столы. Мы также предусмотрели проведение ярмарки вакансий. Будут представлены крупные строительные компании, студенты смогут поближе познакомиться с работодателями, а специалисты смогли — оценить предложения бизнес-сообщества Владимирской области», - отметила Юлия Бояркина.

Организаторами мероприятия выступили Министерство предпринимательства и туризма Владимирской области, центр «Мой бизнес», ООО «Развитие» при поддержке Ассоциации СРО «Объединение строителей Владимирской области».