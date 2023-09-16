16 Сентября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Масштабный строительный форум «Дом себе» состоялся во Владимире

Накануне в гостиничном комплексе «Владимир» состоялось открытие строительного форума «Дом себе». Участие в мероприятии приняли первый заместитель Губернатора Александр Ремига, министр предпринимательства и туризма области Юлия Бояркина, представители строительного бизнеса 33-го региона. 

«Со стороны региональной власти уделяется особое внимание строительной отрасли. Губернатор Александр Авдеев ставит задачу по приведению коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры в порядок во всех районах Владимирской области. Комфортная городская среда невозможна без строительства многоквартирных домов, без индивидуального жилищного строительства. На сегодняшний день в строительной сфере задействовано более 4000 предприятий. Уверен, что этот отраслевой форум позволит специалистам обсудить современные задачи, обменятся опытом, наладить взаимодействие», - подчеркнул Александр Ремига. 

александр ремига(2023)|Фото: avo.ru

В рамках форума состоялось пленарное заседание на тему «Государственная поддержка строительной отрасли в современных условиях», где обсудили существующие меры и развитие механизмов поддержки. В первую очередь, благодаря возможностям нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и центров «Мой Бизнес». В регионе действуют три подразделения: Бизнес-инкубатор, предоставляющий услуги для начинающего бизнеса, региональный Центр инжиниринга, который оказывает информационно-консалтинговые услуги и Центр поддержки, который помогает с продвижением продукта.

ярмарка(2023)|Фото: avo.ru

«Это первый форум, который мы проводим в данном формате. Для предпринимателей это открытая площадка, где они могут обсудить новые идеи, узнать о  мерах поддержки. Запланированы тематические круглые столы. Мы также предусмотрели проведение ярмарки вакансий. Будут представлены крупные строительные компании, студенты смогут поближе познакомиться с работодателями, а  специалисты смогли — оценить предложения бизнес-сообщества Владимирской области», - отметила Юлия Бояркина.

форум, александр ремига(2023)|Фото: avo.ru

Организаторами мероприятия выступили Министерство предпринимательства и туризма Владимирской области, центр «Мой бизнес», ООО «Развитие» при поддержке Ассоциации СРО «Объединение строителей Владимирской области».

 

Теги: строительный форум, дом себе, инжиниринг, строительные компании


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