В Югре выросли выплаты контрактникам

Правительство Югры утвердило повышение выплат контрактникам, заключившим договор о службе в армии России.

"Теперь денежная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы будет составлять 400 тыс. руб. вместо 250, при увольнении с военной службы — 100 тыс. руб.", — цитирует департамент внутренней политики Югры заявление губернатора Натальи Комаровой.

Кроме того, выплата 150 тыс. руб. из регионального бюджета контрактникам теперь будут платить за каждые два месяца службы вместо четырех. Гражданам, получившим ранее выплаты при заключении контракта и продолжающим участие в специальной военной операции, перерасчет сделают беззаявительно в срок до 21 сентября 2023 г.