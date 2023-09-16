16 Сентября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В 12 муниципальных образований Владимирской области оплату за отопление по факту вводится уже в этом году

На сегодняшний день на территории области сложилась практика, когда в одном муниципальном образовании плата за отопление может начисляться по-разному: либо круглогодично равномерными долями, так называемый способ 1/12, либо жители платят за отопление только во время отопительного сезона по факту предоставления услуги – это способ 1/7 (если такое решение принято на общем собрании собственников).

Однако, в соответствие с требованиями федерального законодательства, на территории Владимирской области необходимо для каждого муниципального образования определить единый способ оплаты услуги отопления в отопительный период, пояснили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

С целью минимизации социальных последствий на уровне региона принято решение о поэтапном переходе на такой способ оплаты. С отопительного сезона 2023/2024 годов единый способ оплаты в отопительный период определён для первых 12-ти муниципальных образований: Владимира, Камешково, Собинки, Юрьева-Польского, Брызгаловского и Вахромеевского сельских поселений Камешковского района, Григорьевского сельского поселения Гусь-Хрустального района, посёлка Городищи Петушинского района, ЗАТО Радужный, Березниковского сельского поселения Собинского района, Красносельского и Небыловскоо сельских поселений Юрьев-Польского района. Такое решение принято с учётом анализа уровня технического оснащения многоквартирных домов в этих муниципальных образованиях приборами учёта (более 92 процентов) и готовности граждан оплачивать только в отопительный период (более 62 процентов населения на данных территориях фактически осуществляют расчёты по способу 1/7). 

Коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги(2021)|Фото: Накануне.RU

Оставшиеся 66 муниципальных образований региона, в которых есть услуга централизованного отопления и не установлен единый способ оплаты за коммунальную услугу по отоплению, перейдут на оплату по факту со следующего отопительного сезона 2024/2025 годов.

Стопроцентная оснащённость многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта на сегодняшний день отмечается в Селивановском, Судогодском, Гороховецком, Ковровском и Собинском районах, Коврове, округе Муром, Гусь-Хрустальном. Минимальный процент оснащённости такими приборами – 36,5 процента –  в Киржачском районе.

«Жители одноэтажных или двухэтажных домов, где технически невозможно установить общедомовые приборы учёта, будут оплачивать коммунальную услугу по нормативу, но пересчитанному по принципу 1/7. Выходом из ситуации для них может стать переход на индивидуальное газовое отопление. Есть примеры, когда жители, имеющие индивидуальное газовое отопление, платили за отопление в год до 10 тысяч рублей, а оплата по нормативу при такой же площади составляла почти 50 тысяч рублей», – отметила министр госрегулирования цен и тарифов Владимирской области Мария Новосёлова.

Напомним, что во Владимирской области предусмотрены компенсации за переход на индивидуальное газовое отопление до 250 тысяч рублей. Также граждане всегда могут обратиться в свою ресурсоснабжающую организацию за рассрочкой коммунального платежа – её обязаны предоставить по законодательству. 

Теги: централизованное отопление, многоквартирный дом, единый способ оплаты услуги отопления


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