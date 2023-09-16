Беспилотники сбиты над Калужской и Тверской областями

Сегодня ночью армия России отбила атаку двух украинских БПЛА самолетного типа.

Они сбиты над Калужской и Тверской областями, пишет Минобороны России в своем telegram-канале.

Напомним, ранее стало известно, что "Ростех" и "Алмаз-Антей" предложили правительству организовать системный мониторинг за полетами беспилотников в России. Первое обращение было направлено в марте, до начала массовых атак беспилотников на Москву и регионы. Оборудование тестируется в Санкт-Петербурге: там с 2021 г. работает система мониторинга, которая позволяет обнаруживать дроны. Пока на федеральном уровне проект официальной поддержки не получил. Источники издания считают, что основная проблема – в распределении полномочий и ответственности ведомств, в том числе силовых, за пресечение нарушений.