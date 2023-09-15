Рождаемость в России в июле снизилась 3%

Рождаемость в России в июле снизилась 3% в годовом выражении, смертность - выросла на 2,7%, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В июле текущего года появился на свет 110 491 человек против 113 946 человек годом ранее. Что касается смертности, то в июле этого года умерло 135 277 человек (131 763 человека в июле 2022 году).

В январе-июле рождаемость в России снизилась на 3% год к году - 726,6 тысячи новорожденных за первые семь месяцев 2023 года против 749,2 тысячи за аналогичный период прошлого года.

Смертность в январе-июле снизилась на 11%: число умерших составило почти 1,023 миллиона человек против 1,15 миллиона в прошлом году.

Естественная убыль населения в первые семь месяцев текущего года составила 297 тысячи человек, за аналогичный период прошлого года - 401,6 тысяч человек. Таким образом, естественная убыль населения в январе-июле снизилась почти на 26% в годовом выражении.