Минпрoсвещения Рoссии вмешалoсь в ситуацию в школе на Уралмаше, откуда бегут учителя

Образовательный процесс со следующей рабочей недели будет вестись в полном объеме.

Напомним, что сегодня у стен школы собралась толпа родителей, недовольная руководством образовательного учреждения и учебным расписанием. По их словам, педагоги начали увольняться после прихода в октябре прошлого года нового директора, который якобы не стесняется хамить и угрожать как учителям, так и родителям.

За последние полгода школу покинуло сразу 10 учителей: четыре - в связи с выходом на пенсию, шесть - по собственному желанию.