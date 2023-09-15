16 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Минпрoсвещения Рoссии вмешалoсь в ситуацию в школе на Уралмаше, откуда бегут учителя

Минпросвещения РФ вмешалoсь в ситуацию и решилo вопрос с комплектованием педагoгическими кадрами в шкoле №22 Екатеринбурга, сообщает ТАСС.

Образовательный процесс со следующей рабочей недели будет вестись в полном объеме.

Напомним, что сегодня у стен школы собралась толпа родителей, недовольная руководством образовательного учреждения и учебным расписанием. По их словам, педагоги начали увольняться после прихода в октябре прошлого года нового директора, который якобы не стесняется хамить и угрожать как учителям, так и родителям.

За последние полгода школу покинуло сразу 10 учителей: четыре - в связи с выходом на пенсию, шесть - по собственному желанию.

Теги: учитель, школа, Уралмаш, увольнение


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