16 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Березовском автобус столкнулся с грузовым автомобилем

На Березовском тракте произошло столкновение грузового автомобиля "Jac" и пассажирского автобуса, двигающегося по маршруту №10 Автостанция - БЗСК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Пострадали два человека: женщина и 17-летняя девушка. Женщине госпитализация не потребовалась, девушку обследуют врачи ДГКБ №9.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля, 1987 г.р., выполняя разворот из первого ряда, допустил столкновение с пассажирским автобусом, двигавшемся в попутном направлении во втором ряду. Точная причина ДТП будет установлена по результатам административного расследования, проводимого органами полиции.

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о перевозке пассажиров транспортной компанией, которая обслуживает указанный маршрут. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП.

Теги: автобус, грузовой автомобиль, ДТП


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