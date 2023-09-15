15 Сентября 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: nakanune.ru

В Северной Македонии трех российских дипломатов объявили персонами нон грата

Власти Северной Македонии объявили персонами нон грата трех дипломатов российского посольства в Скопье.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД России, сделано это было 12 сентября, без объяснения причин.

По словам официального представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой, северомакедонские власти продолжают двигаться по пути усугубления конфронтации, загоняют в тупик и без того находящиеся в глубоком кризисе двусторонние отношения. Решение о высылке послов в российском МИД оценивают как желание продемонстрировать "западным опекунам свою значимость с мнимой российской угрозой".

В ведомстве также подчеркнули, что этот "безответственный и враждебный выпад" не останется без ответа.

Теги: Северная Македония, дипломат, персона нон грата


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