Выдача ипотеки в России выросла за год на 30% - ЦБ

Центральный банк России приветствует решение правительства повысить первоначальный взнос по льготным ипотекам с 15% до 20%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По словам Набиуллиной, рынок ипотеки на 1 сентября вырос примерно на 30% год к году, ускорение роста идет в том числе за счет льготных кредитов, их число растет.

"Также нас беспокоит, что в ипотеку вовлекаются рискованные группы клиентов. За два года вдвое выросла выдача ипотека людям, у которых на кредиты уходит 80% доходов", - рассказала Набиуллина журналистам.

Со своей стороны регулятор с 1 октября "существенно ужесточает" для банков макропруденциальные надбавки по рискованным кредитам. ЦБ считает, что это будет более действенной мерой, чем увеличение первоначального взноса, впрочем, и взнос отсечет многих граждан, которые не в состоянии обслуживать ипотечный кредит, говорит председатель ЦБ.

Набиуллина хотела бы, чтобы у ЦБ была возможность применять и количественные ограничения на рискованные ипотечные кредиты, но сейчас такая возможность у регулятора есть только для необеспеченных потребительских кредитов.

А вот в ипотеке с плавающей ставкой ЦБ видит угрозу и не хочет возвращения этого явления на рынок.

Набиуллина рассказала, какой видит свою цель в виде "охлаждения рынка": " Охлаждение рынка – это возвращение к сбалансированному росту, который не ведет к накоплению рисков. Уже несколько лет рынок растет, это привело и к росту цен. Льготные ипотеки сыграли в этом свою роль. С 2020 года до начала 2023 года цены на новостройки выросли вдвое, зарплаты – на 37%, потребительские цены – на четверть. Жилье стало менее доступным. Льготные программы должны остаться только целевыми".