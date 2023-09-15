15 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Банка России

Набиуллина: ЦБ будет держать ключевую ставку высокой долго – пока не снизится инфляция

Центральный банк России будет держать ключевую ставку высокой до тех пор, пока не увидит устойчивый тренд к снижению инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она считает, что рисков для финансовой стабильности нет, но ставка повышена до 13% из-за проинфляционных рисков.

Еще одной целью нового повышения ставки Набиуллина назвала сигнал банкам – им стоит быстрее перестроиться и повысить ставки по депозитам. Глава ЦБ сказала, что надежды Германа Грефа и других банкиров на смягчение денежно-кредитной политики напрасны. Наоборот, несерьезное отношение к повышению ставки делает период таких высоких ставок более продолжительным.

"Текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики отличается от предыдущих, когда мы достаточно быстро снижали ставку после повышения. Мы будем удерживать высокую ставку достаточно продолжительное время, пока не убедимся в устойчивости тренда замедления инфляции", - сказала Набиуллина журналистам.

Первый зампред главы ЦБ Алексей Заботкин добавил, что снижение ставки можно ожидать в следующем году, но когда и на сколько – он сказать сейчас не сможет.

Теги: центральный банк, инфляция, ключевая ставка, эльвира набиуллина


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