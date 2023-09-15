Установлен рекорд случаев стрельбы в школах Америки

В 2021-22 учебном году в американских государственных и частных школах зафиксировано 327 случаев применения огнестрельного оружия. Это абсолютный рекорд, который в два с лишним раза превышает предыдущий, зафиксированный годом ранее.

В результате 188 случаев стрельбы были пострадавшие и жертвы, пишет "Ъ". В 57 случаях стрельбы были погибшие.

Напомним, в конце августа стало известно о том, что в американском городе Чокто в штате Оклахома неизвестный стрелок открыл стрельбу во время школьного матча по футболу. Игроки и зрители в испуге побежали со стадиона, некоторые получили травмы, стрелок успел попасть минимум в четырех человек, а затем скрылся. Пострадавшие госпитализированы, среди них – 15-летняя девушка.