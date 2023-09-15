В Екатеринбурге не будут застраивать пляж Верх-Исетского пруда

Завершились общественные обсуждения проекта ВИЗа-Правобережного, в рамках которого предполагалась застройка пляжа Верх-Исетского пруда. Около сотни человек отправили свои замечания и предложения относительно идеи, из-за чего властям Екатеринбурга пришлось уступить горожанам.

Напомним, что на участке по улице Фролова, где расположены частные жилые дома, должны были появиться три высотных здания и многоуровневый паркинг. Когда местные жители узнали об этом, они собрали 223 подписи против проекта и направили в горадминистрацию открытое письмо.

"Предложение подлежит учету в части исключения размещения многоэтажной жилой застройки и многоуровневого паркинга по улице Фролова. В части сохранения индивидуальной жилой застройки предложение подлежит учету", - сообщается на сайте мэрии.

"Жители микрорайона ВИЗ-Правобережный круглогодично активно пользуются этой территорией, гуляют с маленькими детьми, отдыхают на берегу Верх-Исетского водохранилища. Строительство трех многоэтажных домов и многоуровневой закрытой стоянки еще больше уплотнит район, сократив и без того слишком маленькие территории для отдыха жителей и перекроют доступ к пляжу", - говорилось в листовках, распространяемых местными жителями.