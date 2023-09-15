В Челябинской области задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионерок 400 тысяч рублей

В Миассе Челябинской области задержали 18-летнего курьера телефонных мошенников, забравшего деньги у пенсионерок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Две пенсионерки стали жертвами мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП". 82-летняя женщина передала курьеру 100 тысяч рублей, пока рядом с ней не было близких. В полицию обратился внук женщины.

Второй потерпевшей оказалась 87-летняя женщина. Она передала задержанному 300 тысяч рублей. Когда курьера задержали денег у него уже не было, он перевел их на счет незнакомому лицу.

Задержанный учится в местном колледже, ранее в поле зрение полиции он не попадал. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.