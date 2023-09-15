Jerusalem Post включила Пригожина в список влиятельных евреев года

Израильская газета The Jerusalem Post не включила в список самых влиятельных евреев года Владимира Зеленского, которого поместила на первое место в 2022 году.

При этом в рейтинге есть погибший в авиакатастрофе глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин (под последним, 52-м номером, с припиской "посмертно").Самым влиятельным евреем в мире газета назвала главу американской компании Open AI, которой принадлежит чат-бот ChatGPT, пишет РИА Новости. Также в списке есть российский бизнесмен Роман Абрамович.

Напомним, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Вскоре после появления первых новостей о крушении, Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

29 августа появились первые кадры могилы Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге. Там прошла закрытая церемония прощания с создателем ЧВК "Вагнер". Пригожина "тайно" похоронили рядом с его отцом.