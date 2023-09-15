В мэрии Екатеринбурга собираются закупить еще 30 автобусов

Власти Екатеринбурга планируют приобретение еще 30 автобусов на дизельном топливе вместимостью не менее 90 мест. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на комитет по транспорту.

В данный момент специалисты комитета уже готовят конкурсную документацию. Закупка будет объявлена в течение ближайшего месяца. Пополнение парка общественного транспорта стало возможным благодаря выделению Екатеринбургу специальных казначейских кредитов – соответствующее постановление правительства Свердловской области было подписано 14 сентября.

Ожидается, что новая техника прибудет в Екатеринбург до 1 февраля 2024 года. Она будет задействована на отдаленных территориях: в Калиновском, Изоплите, Медном, Горном Щите и Шабровском.

На днях ЕМУП "Гортранс" сообщил о пополнении парка общественного транспорта на 35 автобусов большой вместимости. Таким образом, отмечают в мэрии, до весны 2024 года в городе появится 65 новых автобусов.