В уголовном деле о падении ребенка в Пыть-Яхе в лужу с кипятком появился подозреваемый

Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело из-за ребенка, упавшего в яму с кипятком в Пыть-Яхе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Подозреваемым по делу стал работник управления городского хозяйства Пыть-Яха, уполномоченный на руководство производственно-хозяйственной деятельности района тепловых сетей-2 (РТС-2). Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, подозреваемый, являясь лицом, ответственным за правильную и безопасную организацию производственных процессов на данном участке, достоверно зная о необходимости ограждения места прорыва теплосетей на придомовой территории, где произошла коммунальная авария, не дал соответствующее указание подчиненным работникам. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.

Ранее по поручению председателя Следственного комитета России в центральный аппарат ведомства был представлен доклад о проведенных первоначальных следственных мероприятиях.