15 Сентября 2023
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Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге бездомный рецидивист ограбил ювелирный салон

В Екатеринбурге полицейские раскрыли грабеж золотых украшений из ювелирного салона. Задержан неоднократно судимый рецидивист.
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Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, все случилось вечером 11 сентября в Ленинском районе: из торговой точки были похищены две золотых цепочки и два крестика. Сумму причиненного ущерба владелица салона оценила в 31 тысячу рублей.

Накануне силовики задержали подозреваемого: им оказался ранее неоднократно судимый за кражу, растрату, причинение легкого вреда здоровью и хранение наркотиков 26-летний бездомный. Он не стал отпираться и при опросе пояснил полицейским, что 11 сентября зашел в ювелирный салон на Хохрякова и в присутствии продавца схватил с витрины ювелирные изделия.

После этого грабитель поспешил покинуть торговый зал. В дальнейшем, по словам задержанного, похищенные ценности он сбыл за вознаграждение.

Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Уральцу грозит до 4 лет лишения свободы.

Теги: салон, грабеж, полиция, Екатеринбург


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