15 Сентября 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд смягчил приговор экс-замминистра строительства, осужденного за взятку

В Челябинский областной суд изменил приговор в отношении бывшего первого заместителя министра строительства и инфраструктуры области Ивана Белавкина, осужденного к 13 годам в колонии строгого режима со штрафом в 47 млн рублей за получение взятки.

Также ему было запрещено занимать руководящие должности на государственной службе сроком на 10 лет. Кроме того, в доход государства конфискована сумма взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, Белавкину снижено наказание в виде лишения свободы до 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штраф до 41,1 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, до 9 лет. Суд признал в качестве смягчающего наказание обстоятельства состояние здоровья осужденного.

При этом адвокат и осужденный просили приговор отменить, оправдать экс-чиновника или возвратить уголовное дело прокурору.

Напомним, Белавкин был задержан 3 июня 2021 года. Следственным комитетом по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ в отношении замминистра. По версии следствия, в 2020-2021 гг. Белавкин получил взятку в размере 1 млн 184 тыс. рублей от организации, которая осуществляла капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района. Обвиняемый принял меры к положительному решению вопроса о предоставлении из бюджета субсидии, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с организацией.

Имущество обвиняемого стоимостью свыше 14 млн рублей арестовано.

Теги: Иван Белавкин, взятка, уголовное дело, арест,


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