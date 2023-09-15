Митрополит освятил пансионат долечивания и реабилитации онкобольных детей в Екатеринбурге

Сегодня в Екатеринбурге состоялось освящение пансионата долечивания и реабилитации онкобольных детей, которое инициировал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Медицинский центр стал подарком уральских меценатов и учредителей Фонда святой Екатерины на 300-летие города.

"Есть такие задачи, решение которых находится в человеческих силах, но есть ситуации, в которых человек понимает свое собственное бессилие. Такое происходит, когда приходит болезнь, особенно когда болезнь приходит к ребенку. У врача, который посвятил свою жизнь лечению людей и по своим профессиональным навыкам много что может сделать, даже у него бывают моменты, когда он разводит руками и говорит: “Здесь поможет только Бог”. Вот такое свидетельство, оно очень дорого, потому что Бог действительно помогает", — говорит владыка Евгений.

Митрополит еще на открытии передал главному врачу ОДКБ Олегу Аверьянову иконы царской семьи и Евгения Боткина, а сегодня в каждой палате появились образы Пресвятой Богородицы и других святых.

"Здесь, в этом центре, дети будут находиться со своими семьями, а Царская семья — это люди, которые были друг с другом, помогали друг другу и друг в друге обретали большую силу", — сказал владыка Евгений.

На чине освящения присутствовали директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, глава строительной компании Prinzip Геннадий Черных, а также представители городской думы Алексей Вихарев, Владислав Овчинников и Алексей Шестаков, об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"Качество оказания медицинской помощи с введением пансионата, безусловно, станет еще выше. Помощь будет доступна еще большему количеству нуждающихся в этом детей. За пределами Москвы нет второго такого центра — мы видим, какое тут медицинское оборудование, оснащение. Все сделано с большой любовью. Слава богу, что все случилось таким образом", — сказал глава фракции "Единой России" в Екатеринбургской городской думе Алексей Вихарев.

Отметим, что в пансионате есть 36 комнат проживания "Мать и дитя", шесть двухместных палат дневного стационара, игровые зоны и школьный класс. Здесь дети после операций будут получать необходимый уход и поддержку — раньше они оставались в больничных палатах, что сильно влияло на психику и пациента, и родителя.