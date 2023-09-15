Картаполов: Мобилизованные вернутся домой после окончания СВО

Мобилизованные покинут зону боевых действий после окончания СВО на территории Украины, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Они вернутся домой после завершения специальной военной операции", - сказал депутат "Ленте.ру".

"Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят", - добавил Картаполов.

В начале сентября глава думского комитета по обороне назвал фейком распространившийся в интернете "приказ Минобороны РФ" о проведении дополнительной мобилизации. По его словам, необходимости в мобилизации сегодня нет. Все задачи выполняются в рамках активного набора военнослужащих по контракту.