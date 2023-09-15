ЦПКиО откроет вход на Щорса на ближайшие выходные

Несмотря на обещания руководство ЦПКиО перекрыть вход на Щорса с 14 сентября, в парке решили сжалиться над своими гостями и временно открыли проход. Об этом сообщает пресс-служба парка Маяковского.

"Для вашего удобства вход в парк с ул. Щорса открыт на выходные дни, 16 и 17 сентября", - говорится в сообщении.

Там также упоминается, что с 18 сентября - понедельника, вход на Щорса снова будет закрыт, но уже до окончания всех работ.

Напомним, что в парке наконец приступили к реконструкции входа с улицы Щорса, которая продлится, ориентировочно, до 24 октября. На первом будет заменено асфальтовое покрытие. Подъем и спуск сделают более пологими, а ограждение и освещение частично заменят. Уже ближе к летнему сезону стартует второй этап, на котором планируется добавить озеленение, клумбы и декоративные элементы.

При необходимости, закрытый участок все же можно обойти по временной дороге.