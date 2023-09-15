15 Сентября 2023
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Фото:Накануне.RU

Стали известны лауреаты Шнобелевской премии за 2023 год

Стали известны лауреаты 33-й Шнобелевской премии – пародийного рейтинга за самые сомнительные научные исследования и открытия года. Вручается в пику настоящим научным событиям, которые поощряются Нобелевской премией.

В этом году в номинации "Химия и геология" приз получило исследование "Поедание окаменелостей Яна Заласевича, в котором объясняется, почему многие ученые любят лизать камни.

Премия в обрасти литературы вручена группе ученых (Крис Мулен, Николь Белл, Мерита Турунен, Арина Бахарин и Акира О'Коннор) за изучение ощущений, которые испытывают люди, когда повторяют одно слово много-много раз.

В области инженерии отмечено исследование "Некроботика: биотические материалы как готовые к использованию приводы". Ученые Те Фэй Яп, Чжэнь Лю, Ануп Раджаппан, Тревор Шимокусу и Дэниел Престон научились использовать мертвых пауков в качестве механических инструментов для захвата предметов.

В области здравоохранения Шнобелевскую премию присудили Паку Сыну Мину за изобретение "Стэнфордского туалета" – устройства, которое с помощью встроенных анализаторов изучает человеческие кал и мочу.

В области лингвистики отмечены Мария Хосе Торрес-Приорис, Диана Лопес-Барросо, Эстела Камара, Сол Фиттипальди, Лукас Седеньо, Агустин Ибаньес, Марсело Бертье и Адольфо Гарсиа – они изучили мозговую активность людей, которые умеют говорить задом наперед.  

В медицине приз вручили Кристине Фам, Бобаку Хедаяти, Киане Хашеми, Элле Чука, Тиане Мамагани, Маргит Юхас, Джейми Викенхайзеру и Наташе Месинковской - за использование трупов для исследования числа волос в ноздрях человека (ученые хотели выяснить, одинаково ли это число в левой и правой ноздрях мертвецов).

Теги: шнобелевская премия, наука, лауреаты


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