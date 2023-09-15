Америка может отправить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

Конкретных сроков нет, однако The Wall Street Journal пишет, что отправка может состояться "этой осенью", пишет ТАСС.

Напомним, ранее выяснилось, что Киев бросает на штурм Старомайорского в ДНР неподготовленные части. По словам пленного Юрия Герасимчука, в начале августа он попал в плен в селе Старомайорское (ДНР), после того, как абсолютно неподготовленным был отправлен на штурм. Солдат рассказывает, что ранее никогда не держал в руках оружие и не служил срочную службу, им сказали, что они будут лишь охранять "уже отвоёванные территории". До этого оказалось, что украинские офицеры ничего не рассказывают солдатам о контрнаступлении – бойцы узнают о его ходе из TikTok. В итоге солдаты действуют в полной неопределенности и попадают в плен.

"Кто-то (из сослуживцев) говорит, что уже началось (контрнаступление), а кто-то – что не началось. Этого я не могу понять и не знаю: должны что-то сказать солдатам, что они должны делать", - сказал один из пленных украинских военных Ярослав Миронюк.

Кроме того, стало известно, что на Украине практически не осталось мужчин, способных вести боевые действия, люди хотят мирно жить с Россией.

"С кем воевать? С Россией воевать? Как перемочь большую ядерную державу? Ну будут с Запада давать оружие, толку с этого? Ну, будут убивать до конца", - сказал пленный украинский военный Юрий Романюк.

Позже в США сообщили, что дали Киеву все, о чем тот просил для контрнаступления, но оно идет медленнее, чем хотелось бы, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. По словам представителя Белого дома, Украина понимает, что "время не на ее стороне" и что с началом осени маневрировать, применять дроны и системы ПВО станет сложнее.

"Пока все движется не так быстро, как хотел бы Зеленский, но они добиваются некоторого прогресса", - сказал Кирби.

При этом в офисе президента Украины Владимира Зеленского считают, что контрнаступление идет по плану.