Подмосковную дачу Сталина продают на аукционе за 400 миллионов рублей

На 3 ноября назначен аукцион по продаже усадьбы "Липки-Алексеевское" в Мытищах. Продавцом недвижимости выступит ДОМ.РФ. Усадьба примечательна тем, что в начале 30-х годов XX века здесь располагалась правительственная дача, где жил Иосиф Сталин, сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

"Наша задача в отношении подобных объектов — их бережное сохранение путем передачи в руки новых ответственных собственников. Для многих подобных зданий сегодня — это чуть ли не единственная возможность дать им вторую жизнь, привести в порядок и вернуть в культурный и общественный контекст", - прокомментировал директор ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

В составе лота — аренда участка площадью 38,4 га и продажа объектов недвижимости общей площадью 3,8 тыс. кв. м.

Заявки на участие в торгах принимаются до 30 октября. Начальная цена лота — 403,49 млн руб.

В министерстве сообщили, что само имение построил в XIX веке купец и московский голова Александр Алексеев. Он же заложил липовые аллеи и регулярный парк. В начале XX века у имения сменился собственник, по проекту архитектора Ивана Жолтовского на месте старого был построен новый дом в стиле неоклассицизма, сохранившийся до наших дней.

После 1917 года объект был национализирован. С 1932 по 1934 годы в усадьбе проживал Иосиф Сталин. На протяжении многих десятилетий имущество использовалось как правительственная дача, здание неоднократно перестраивалось, на территории появлялись новые сооружения.

В 1989 году здесь обустроили загородный реабилитационный центр для детей с тяжелыми заболеваниями. В 2004 году здание было закрыто на реконструкцию. Затем объект был вовлечен в хозяйственный оборот от Минздрава РФ и решением правительственной комиссии по развитию жилищного строительства передан под управление ДОМ.РФ.

В министерстве уточнили, что здание входит в состав объекта культурного наследия регионального значения и победитель конкурса будет обязан провести работы по его сохранению, а также выполнять требования по содержанию и использованию.