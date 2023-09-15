На Южном Урале завели уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб подросток на велосипеде

В Челябинской области возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором погиб 15-летний велосипедист, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, ДТП произошло вечером 14 сентября на 7 километре автодороги "Челябинск-Харлуши". Водитель Kia Sportage, по предварительным данным, при перестроении вправо выехал на полосу торможения и разгона, где совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, который ехал во встречном направлении по крайней правой полосе. От полученных травм подросток скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).