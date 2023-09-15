Вице-мэр Нижневартовска, ответственный за PR, покидает пост после провала выборов и череды скандалов

Вице-мэр Нижневартовска Олег Хотинецкий покидает свой пост, передает корреспондент Накануне.RU.

По неофициальным данным, причиной отставки Хотинецкого, отработавшего на своем посту чуть больше года, стал провал по явке на выборах губернатора Тюменской области. Второй по численности муниципалитет округа занял лишь 21 место из 22 по явке. Всего участие в голосовании приняли 27,71% избирателей.

Также чиновнику вменяют неспособность погасить череду PR-скандалов, которые попали в повестку многих СМИ, в том числе федеральных.

Один из первых скандалов 2023 года, попавший в повестки федеральных СМИ - зимний ледовый городок, который строил подрядчик без опыта подобной работы. Горожанам не понравилась Снегурочка, которую они из-за мощных пропорций и злого выражения лица, назвали "Снегуркой-халком". Также горожан напугали зайцы из льда и снега. В комментариях вартовчане предположили, что у них в городе проходит конкурс на "самого страшного зайца".

Представитель подрядчика "Проминвестэнерго" Игорь Важенин, которому общественники во время приемки высказали претензии на предмет несоответствия городка эскизам, ответил в стиле: "художники так видят". Впрочем, лицо Снегурочке сделали более добрым и приветливым, некоторые фигуры также были поправлены, а некоторые - подкрашены, после чего вартовчане стали жаловаться на краску, которая осталась на куртках детей.

Проблемы зимой в городе были и с очисткой улиц от снега. В соцсетях от вартовчан часто звучали жалобы на плохую уборку снега с дорог, на застревающие в сугробах машины "скорой". Весной - пришла новая беда. Неубранный снег привел к тому, что улицы затопило, превратив столицу Самотлора в "Венецию на минималках". Общественники ОНФ, проводившие мониторинг "Лужи Югры", заподозрили нижневартовских чиновников в накрутке голосов при проведении в социальных сетях опроса.

В организации сообщали, что в один из дней резко выросло число положительных голосов об оценке работы властей.

"Там включился административный ресурс. Была накрутка голосов в ответе "стараются, убирают". Видимо, проплатили какого-то бота. Когда мы подводили подсчеты, было достаточно странно. Ни у кого [из муниципалитетов - примеч.] не было больше 10 - 5% ответов на вопрос "стараются, убирают". И только Нижневартовск у нас резко выбивается вперед. Если отрицательные голоса, как правило, сопровождаются описанием, фотографиями, то хорошие голоса ни разу не были подтверждены какими-либо фото".

И хотя Нижневартовск не попал в тройку самых затопленных городов даже без учета накрутки, стремление чиновников пустить пыль в глаза, говорит само за себя.

Не обошла город и череда криминальных скандалов. 9 марта общественность потрясла новость о вооруженном мужчине, взявшем в заложники собственного сына и устроившего стрельбу с балкона. Стрелком оказался 44-летний Владимир Широков. Он выдвинул политические требования, в частности, настаивал на том, чтобы созвониться с главой СКР Александром Бастрыкиным и руководителем Сбера Германом Грефом, и заявлял о необходимости "казнить" прямо на центральной площади неких своих коллег по службе.

Почти сразу появилась информация, что Широков работает в администрации Нижневартовска. По сообщениям telegram-каналов с приложенными к ним скриншотами, изначально на сайте мэрии Нижневартовска была запись о том, что Владимир Широков работает в подведомственном городской администрации учреждении, а после произошедших событий эта запись была удалена. В пресс-службе называли разные данные об увольнении Широкова - сообщалось, что он ушел в середине февраля, потом, что он был уволен за алкоголизм 19 февраля, еще позже - уволен за прогул 7 марта.

Также при Олеге Хотинецком в федеральную повестку вышла поножовщина в школе №21, которой предшествовала длительная травля подростка, а также секс-скандал в школе №5.

Как выяснилось, скандал со школьникам пытались замять. Об этом сообщил прокурор города на заседании городской думы. Он отметил, что чиновники пытались "не выносить ссор из избы". Да и сами сотрудники департамента образования сообщили, что скандальный инцидент произошел еще в ноябре (известно о нем стало в декабре).

Также в скандальную повестку вошло выселение общества инвалидов из помещения, которое они занимали последние 30 лет. Взамен людям с ограниченными возможностями здоровья предложили другое помещение – без ремонта, меньшей площади и без пандуса. Также власти пытались приватизировать здание кинотеатра "Мир" из-за убыточности предприятия. Продать историческое здание планировали за "смешные" 34,6 млн руб. Эта цена ниже стоимости нижневартовских коттеджей, выставленных на продажу на сайте объявлений "Авито". В своем telegram-канале градоначальник Дмитрий Кощенко, администрация которого и инициировала приватизационный процесс, попытался слегка обелить свой имидж, сделав запись, что обратил внимание на широкий общественный резонанс вокруг предложения отдать АО "Кинотеатр МИР" под приватизацию, и даже лично (!) погрузился в суть вопроса и якобы принял решение остановить этот процесс – поручил снять вопрос с повестки заседания гордумы.

Однако, события развивались не совсем так, как это изложено в аккаунте Кощенко. Снять вопрос о приватизации кинотеатра после непродолжительной дискуссии с представителем администрации Кощенко настояли депутаты.

Продолжает волновать людей и ситуация с расселением жителей поселка Беловежский и аварийных домов на Мусы Джалиля. Ситуация на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина и в Генпрокуратуре. 15 деревянных многоквартирных домов были построены еще в 1980 годы, во времена промышленного освоения Самотлорского нефтяного месторождения. Они признаны аварийными, однако до сих пор не расселены. В настоящий момент в них проживают более 280 человек, часть из которых - члены семей участников СВО.

СУ СК России по ХМАО-Югре по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам ч.1 ст.293 УК РФ по факту халатности неустановленных должностных лиц администрации Нижневартовска, выразившейся в непринятии мер по расселению лиц, проживающих в аварийных домах поселка Беловежский. Срок расселения граждан определен до 31 декабря 2024 года.

Между тем, жители опасаются за свою жизнь: в доме может рухнуть пол или потолок, имеются проблемы с проводкой. Во время визита членов ОНФ жильцы отметили, что у их бойцов на фронте условия проживания лучше, чем у них. Обещаниям чиновников, которые так и не удосужились приехать в поселок, люди уже не верят.