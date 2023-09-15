Более 180 школьников Екатеринбурга ушли на карантин по ОРВИ

В Екатеринбурге 10 общеобразовательных учреждений отправили своих учеников домой спустя всего две недели после начала учебы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Причиной тому ОРВИ.

Всего в городе на карантин закрылось 17 классов, в которых уже заболело 180 человек. При этом полностью закрытых учреждений нет.

Напомним, что с завтрашнего дня в торговые центры уральской столицы возвращаются мобильные пункты вакцинации. Где можно поставить прививку от гриппа, читайте здесь.