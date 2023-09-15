В Сургуте очистили от мусора восемь участков прибрежной зоны

В Сургуте очистили берега водных объектов от бытового мусора и древесного хлама. Мероприятие вошло в региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология".

Главный специалист учреждения "Лесопарковое хозяйство" Анастасия Яковлева сообщила, что очистили восемь территорий. В том числе, Югорский тракт вблизи Оби и участок вблизи реки Сайма.

Исполнительный секретарь местного отделения партии "Единая Россия" в Сургуте Алена Соловьева отметила, что участие в субботнике, организованном Администрацией города, приняли участие более 15 членов партии "Единая Россия" и Молодой гвардии "Единой России".

"Мы активно поддерживаем все городские мероприятия, в том числе экологической направленности, Сегодня пришли на уборку, чтобы внести свой вклад в то, чтобы наш город стал чище, красивее и комфортнее", - сказала Алена Соловьева.





