15 Сентября 2023
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Фото:СКР

СК начал проверку видео с отправкой ВСУ пленных РФ на минное поле

Следственный комитет РФ проверяет информацию о том, что бойцы ВСУ отправили пленных российских солдат на минное поле.

Как сообщили в СКР, в СМИ опубликована видеозапись, на которой представители вооруженных формирований Украины ведут пленных российских солдат на минное поле в зоне проведения спецоперации. Утверждается, что видеозапись была обнаружена в одном из электронных устройств в украинском блиндаже.

Следователи устанавливают дату, место съемки и обстоятельства произошедшего.

В ведомстве отметили, что при подтверждении сведений "о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими" будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Сети не раз публиковали видео расправы над российскими военными. В декабре прошлого года сообщалось, что ООН ведет расследование видеозаписи казни российских военнопленных, которая появилось в интернете месяцем ранее. По информации председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, расстрел произошел в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование.

Теги: скр, пленные, всу, минное поле


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