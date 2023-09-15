Путин поздравил ветерана из Екатеринбурга со 100-летним юбилеем

Сегодня, 15 сентября, свой 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны из Екатеринбурга Николай Власов. Его уже поздравил президент России.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, поздравительный адрес от имени Владимира Путина юбиляру передала заместитель министра социальной политики региона Оксана Федосеева.

"На Вашу долю выпали тяжелые испытания Великой Отечественной, трудности и невзгоды послевоенного времени. Но Вы, весь наш народ выстояли, сберегли страну, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Желаю Вам бодрости духа и всего наилучшего", - говорится в поздравлении.

А ансамбль песни и пляски Уральского округа войск национальной гвардии РФ выступил со специальной концертной программой прямо во дворе дома ветерана.

Николай Власов пришел в военкомат, чтобы уйти на фронт, как только ему исполнилось 18 лет. Он прошел войну в составе 92-го разведбатальона и дошел до самого Берлина. Мужчина участвовал в освобождении Витебска, Минска, Огре, Риги и других городов.