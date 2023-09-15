Финляндия запретила въезд в страну автомобилям с российской регистрацией

Финляндия присоединяется к Эстонии и Латвии и с 16 сентября запрещает въезд в страну автомобилей с российскими номерами, заявила глава МИД государства Элина Валтонен.

Также Финляндию в течение шести месяцев должны покинуть все автомобили с российской регистрацией.

В будущем ввезти автомобиль с российскими номерами в Финляндию сможет только гражданин ЕС, постоянно проживающий в России, либо члены его семьи, а также дипломаты или приравненные к ним лица, заявила министр.

Ранее в разъяснениях Еврокомиссии по поводу санкций в отношении россиян появилась рекомендация конфисковывать у граждан РФ на въезде в Евросоюз дорогие предметы, в том числе автомобили и смартфоны, поскольку это является перемещением санкционных товаров.