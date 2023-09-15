В Перми школьница получила ожоги, катаясь на квадроцикле

В Перми 10-летняя девочка поехала с родителями на экскурсию на квадроциклах и получила ожоги третьей степени, сообщает telegram-канал Baza.

По данным канала, школьницу обдало антифризом из-за сгоревшего предохранителя. Находившийся рядом с девочкой инструктор ничем не смог помочь. Отец девочки окунул ее в пруд, чтобы защитить от ожогов, но это не помогло. У девочки диагностировали ожоги ног третьей степени. Пострадавшая прошла через три операции по удалению кожи, ей потребуется долгое восстановление.

Представители организации, предоставлявшей услуги по катанию на квадроциклах, признали, что за день до поездки проводили техобслуживание и "видимо, что-то неплотно прикрутили"