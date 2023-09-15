Названа дата первого заседания Екатеринбургской городской думы нового созыва

Дата первого заседания Екатеринбургской городской думы восьмого созыва назначена официально.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕГД, депутаты соберутся в ближайший вторник, 19 сентября. Им предстоит избрать председателя Екатеринбургской городской думы нового созыва, а также его заместителей. Проведет заседание Михаил Матвеев – как самый старший депутат.

Напомним, выборы в городскую думу столицы Урала проходили 9 и 10 сентября. В новый состав парламента вошли 35 депутатов: 25 по одномандатным округам и 10 по единому избирательному округу.

Ранее сообщалось, что новым спикером гордумы Екатеринбурга станет сотрудник УрФУ Анна Гурарий. Ожидается, что она сменит на этом посту Игоря Володина, который недавно оказался в эпицентре международного скандала.