15 Сентября 2023
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Фото:Накануне.RU

В Челябинске родственники женщины, умершей после пластической операции, добиваются компенсации морального вреда

Родственники жительницы Сургута, которая умерла через несколько дней после пластической операции в челябинском медцентре "Медеор", добиваются компенсации морального вреда.

Напомним, женщина обратилась в клинику для коррекции фигуры. До поступления в медцентр она сдала анализы и прошла ряд обследований, результаты которых направила в "Медеор". При поступлении в клинику ее также обследовали и не выявили никаких острых и хронических заболеваний и противопоказаний. 19 ноября 2020 года женщину прооперировали. На следующие сутки после операции у пациентки поднялась высокая температура, затем появились боли в грудной клетке, и ей стало сложно дышать. Когда состояние ухудшилось, женщину перевели в городскую больницу.

Рентгенография выявила у женщины пневмоторакс. В больнице убрали лишний воздух из легкого, при этом одышка у нее чуть уменьшилась. Однако состояние оставалось тяжелым и в ночь на 23 ноября она умерла.

В заключительном диагнозе судебно-медицинского исследования говорится, что причиной смерти женщины следует считать обширные некрозы подкожно-жировой клетчатки и мышечной ткани в области грудной клетки, живота, ягодичных областей, бедер; множественные серомы передней стенки живота с геморрагическим содержанием.

По факту смерти женщины было возбуждено уголовное дело. Однако в феврале 2023 года дело было прекращено в связи с истечением срока давности.

Родственники обратились в суд и просят взыскать с медцентра компенсацию морального вреда, а также сумму на захоронение и расходы за некачественную пластическую операцию. По словам супруга погибшей женщины, никто из персонала медцентра перед ними не извинился. Им предложили компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

Согласно заключению комплексной судебно-медицинской экспертизы Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, между действиями врача, проводившего операцию Бакиевой в клинике и наступлением смерти пациентки имеется прямая причинно-следственная связь. Также были установлены дефекты и при оказании медицинской помощи в медцентре и городской больнице.

Супруг умершей требует взыскать с медицинского центра компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей, возмещение имущественного вреда, связанного с захоронением супруги в размере 164,4 тыс. рублей и расходы на некачественно проведенную операцию в размере 123,5 тыс. рублей. Также взыскать с врача, проводившего операцию, компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей, с ГКБ №6 – в размере 500 тыс. рублей. Аналогичные требования заявлены со стороны дочери умершей.

Представитель медицинского центра заявил, что не оспаривает выводы экспертизы и причинно-следственные связи, сделанные экспертом. При этом они не согласны с размером заявленных требований по взысканию морального вреда. Они считают, что неосновательным обогащением.

Теги: женщина, операция, пластическая операция,


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