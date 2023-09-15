В США заявили о провале создания гиперзвукового оружия

США больше 60 лет ведут разработки гиперзвукового оружия, однако пока не достигли успехов в этом, в отличие от Китая и России.

The Wall Street Journal отмечает, что на эти цели уже потрачены миллиарды долларов, пишет РБК. Только в 2023-м году в бюджете Пентагона было предусмотрено $5 млрд.

Неудачи в создании гиперзвуковых ракет у Пентагона появляются на различных этапах разработок, начиная с летных испытаний и тестирования и заканчивая отсутствием четкого всеобъемлющего плана развертывания.