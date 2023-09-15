В Госдуме предложили начислять дополнительные баллы при поступлении в вузы детям из патриотических организаций

Депутаты Госдумы от "Единой России" Илья Вольфсон и Сергей Колунов предложили начислять дополнительные баллы при поступлении в вузы активным участникам "Движения первых" и других патриотических организаций, передает РИА Новости.

По их мнению, сейчас перед государством стоит задача вернуть "привлекательность для молодежи традиционных нравственных ценностей и вовлекать подрастающее поколение в патриотические общественные движения".

Депутаты не освещают другую сторону своей инициативы – значит ли необходимость поощрять детей, что добровольно, без поощрения и награды они в перечисленные организации не вступают?

В январе 2023 года в стране было открыто почти 300 первичных отделений "Движения первых", в некоторых регионах было по 30-50 таких отделений. При этом пока проекты этой организации не на слуху, "второй пионерии" (как ее позиционировали при создании" из "Движения" не получилось.