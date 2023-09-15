ЦБ повысил ключевую ставку

Центробанк повысил ключевую ставку.

Она выросла с 12 до 13%. ЦБ ссылается на то, что инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы.

В этих условиях, как полагают в ЦБ, требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 г. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, сообщает ЦБ в своем официальном пресс-релизе.