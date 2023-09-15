В торговые центры Екатеринбурга вернулись пункты вакцинации

15 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В торговые центры Екатеринбурга вернулись пункты вакцинации

В торговых центрах Екатеринбурга снова начинают прививать от гриппа. По решению свердловского минздрава, пункты вакцинации открываются в ТЦ уже с 16 сентября.

Последние три недели на территории Свердловской области, как и по всей России, отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Более того, согласно информации НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, только за прошлую неделю в стране было зарегистрировано несколько лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Это говорит о скором начале эпидемического сезона. "Призываю уральцев не тянуть с вакцинацией, ведь сегодня удобный период, чтобы сделать прививку против этого заболевания", — заявил главный внештатный специалист областного минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Начиная с 16 сентября и далее каждую последующую субботу вакцинироваться можно в ТРЦ "Веер Молл" с 10.00 до 16.00, а также в ТЦ "МЕГА" и ТЦ "Кировский" с 10.00 до 15.00.

С 20 сентября поставить прививку также будет возможно в ТРЦ "Гринвич" (вход со станции метро в районе Дендропарка) - с 14.00 до 19.00 каждую среду и с 10.00 до 15.00 каждую субботу. С 23 сентября и каждую субботу с 10.00 до 14.00 будет работать пункт вакцинации в ТЦ "Дирижабль".

Для прививок от гриппа уже завезли вакцину "Совигрипп". Вместе с ней, по рекомендации терапевта, можно поставить и прививку против дифтерии. При себе совершеннолетнему гражданину необходимо иметь медицинский полис и сертификат о прививках.

Медики готовы открыть пункты вакцинации и в других торговых центрах, но это будет зависеть от востребованности медицинской услуги среди свердловчан.

Теги: Екатеринбург, прививка, вакцинация, грипп


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети