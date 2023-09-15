В торговые центры Екатеринбурга вернулись пункты вакцинации

В торговых центрах Екатеринбурга снова начинают прививать от гриппа. По решению свердловского минздрава, пункты вакцинации открываются в ТЦ уже с 16 сентября.

Последние три недели на территории Свердловской области, как и по всей России, отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Более того, согласно информации НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, только за прошлую неделю в стране было зарегистрировано несколько лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Это говорит о скором начале эпидемического сезона. "Призываю уральцев не тянуть с вакцинацией, ведь сегодня удобный период, чтобы сделать прививку против этого заболевания", — заявил главный внештатный специалист областного минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Начиная с 16 сентября и далее каждую последующую субботу вакцинироваться можно в ТРЦ "Веер Молл" с 10.00 до 16.00, а также в ТЦ "МЕГА" и ТЦ "Кировский" с 10.00 до 15.00.

С 20 сентября поставить прививку также будет возможно в ТРЦ "Гринвич" (вход со станции метро в районе Дендропарка) - с 14.00 до 19.00 каждую среду и с 10.00 до 15.00 каждую субботу. С 23 сентября и каждую субботу с 10.00 до 14.00 будет работать пункт вакцинации в ТЦ "Дирижабль".

Для прививок от гриппа уже завезли вакцину "Совигрипп". Вместе с ней, по рекомендации терапевта, можно поставить и прививку против дифтерии. При себе совершеннолетнему гражданину необходимо иметь медицинский полис и сертификат о прививках.

Медики готовы открыть пункты вакцинации и в других торговых центрах, но это будет зависеть от востребованности медицинской услуги среди свердловчан.