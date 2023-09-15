15 Сентября 2023
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Фото: Накануне.ru

Соотечественники должны будут подтверждать знание русского языка для переселения в Россию

С 2024 года соотечественники для переселения в Россию должны будут подтверждать знание русского языка. Постановление Правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Речь идет о соотечественниках, которые хотят переселиться в Россию из других стран в рамках госпрограммы. Требование не коснется граждан Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана.

Для подтверждения владения русским языком при подаче заявки на участие в программе нужно будет предоставить документ о получении образования в России или на территории государства, до 1 сентября 1991 года входившего в состав СССР. Или же документ об образовании, выданный в стране, где русский язык является одним из государственных (сейчас это только Белоруссия). В противном случае нужно будет пройти собеседование. То есть чаще всего будет именно последний вариант.

Указ об этом президент РФ подписал еще в марте.

В последнее время обострилась проблема владения русским языком в связи с тем, что многие мигранты его не знают. Выдвигаются самые разные предложения, как обеспечить знание языка мигрантами.

Теги: русский язык, соотечественники, переселение


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