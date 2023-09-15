В Кремле не знают, будут ли награждать пилотов "Уральских авиалиний", посадивших самолет в поле

Пресс-секретарь президента РФ и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не знает, будут ли награждены пилоты, на этой неделе посадившие самолет в поле.

Напомним, во вторник самолет "Уральских авиалиний" А320 следовал по маршруту "Сочи – Омск". Около 5 утра экипаж сообщил о проблемах с оборудованием. Воздушное судно посадили в поле у поселка Каменка в 180 километрах от Новосибирска. На борту было больше сотни пассажиров, в том числе 23 ребенка и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Сегодня Пескова спросили, будут ли награждены или получат ли звание Героев России пилоты самолета "Уральских авиалиний". Однако тот оказался не в курсе.

"Нет, пока мне ничего неизвестно на этот счет, ничего не могу сказать", - приводит слова пресс-секретаря президента РИА Новости.

Накануне из самолета "Уральских авиалиний" изъяли "черные ящики". Ранее в авиакомпании рассказали пассажирам, как получить обещанную им компенсацию "за испуг" в 100 тысяч рублей.