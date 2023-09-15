Песков: Кремль не считает, что расследование крушения самолета Пригожина идет медленно

В Кремле "абсолютно не считают", что ход расследования крушения самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина идет медленно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это же непростое расследование, непростое происшествие", - пояснил представитель Кремля.

По его словам, "сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно, идет расследование", передает ТАСС.

Напомним, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Вскоре после появления первых новостей о крушении, Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

29 августа появились первые кадры могилы Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге. Там прошла закрытая церемония прощания с создателем ЧВК "Вагнер". Пригожина "тайно" похоронили рядом с его отцом. Известно, что Пригожина похоронили почти одновременно с его замом Валерием Чекаловым, который тоже погиб 23 августа, и церемония проходила на Пороховском кладбище в тот момент, когда прошло некое "постановочное прощание" в другом месте, в Манеже.