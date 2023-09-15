Путин: "Все равно всем придется плясать "Барыню"

Владимир Путин прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу возможных переговоров между Москвой и Киевом. Блинкен сравнил переговоры с танго, для исполнения которого нужны двое.

"Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать это танго. Изумительная музыка и движения красивые, но США все пытаются решать с позиции силы – или с помощью экономических санкций, или финансовых ограничений. Они пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или не хотят", - сказал Путин по поводу слов Блинкена.

Он добавил: "Мы никогда не отказывались от переговоров. Поэтому, пожалуйста, если другая сторона хочет – пусть делает это и скажет об этом прямо. Вот я это говорю, а с той стороны мы что-то этого не слышим. Наконец, танго – это, конечно, хорошо, но я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. А то так и будут все время под чужую музыку и чужую дудку плясать. А плясать все равно так или иначе всем придется барыню. Ну или, в лучшем случае, казачка".